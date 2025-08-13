Скидки
Агент Доннаруммы: возможно, в АПЛ найдутся клубы, готовые заплатить столько, сколько нужно

Агент Энцо Райола, представляющий интересы вратаря «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммы, высказался о будущем 26-летнего голкипера после того, как им им не удалось договориться об условиях нового контракта с французским грандом. Ранее футболист сборной Италии объявил об уходе из парижского клуба.

«Сейчас мы рассматриваем варианты. Возможно, в [английской] Премьер-лиге найдутся клубы, способные заплатить столько, сколько необходимо. «Пари Сен-Жермен» просит большие деньги. Они говорят об уважении, но речь идёт только о деньгах...» — приводит слова Райолы журналист Фабрицио Романо со ссылкой на Sky Sport на своей странице в социальной сети X.

Доннарумма выступает в составе «ПСЖ» с лета 2021 года. За этот период вратарь принял участие в 161 матче во всех турнирах, 56 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

