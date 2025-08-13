«Ньюкасл» объявил о переходе Тшау из «Милана», возможная сумма трансфера — € 40 млн

«Ньюкасл» на официальном сайте объявил о переходе центрального защитника Малика Тшау из «Милана». Подчёркивается, что 24-летний футболист подписал с «сороками» долгосрочный контракт.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, английский клуб заплатил за немецкого игрока € 40 млн, из которых € 36 млн — в качестве фиксированной суммы и € 4 млн — в виде бонусов.

Тшау выступал в составе «россонери» с лета 2022 года. За этот период защитник принял участие в 85 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

