Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ньюкасл» объявил о переходе Тшау из «Милана», возможная сумма трансфера — € 40 млн

«Ньюкасл» объявил о переходе Тшау из «Милана», возможная сумма трансфера — € 40 млн
Комментарии

«Ньюкасл» на официальном сайте объявил о переходе центрального защитника Малика Тшау из «Милана». Подчёркивается, что 24-летний футболист подписал с «сороками» долгосрочный контракт.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, английский клуб заплатил за немецкого игрока € 40 млн, из которых € 36 млн — в качестве фиксированной суммы и € 4 млн — в виде бонусов.

Тшау выступал в составе «россонери» с лета 2022 года. За этот период защитник принял участие в 85 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

Материалы по теме
«Арсенал» и «Тоттенхэм» могут усилить состав защитником «Милана» — Caught Offside

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android