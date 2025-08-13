«Буду рубиться за «Акрон». Марадишвили — о новой команде

Полузащитник «Акрона» Константин Марадишвили высказался о дебюте за тольяттинский клуб во встрече Фонбет Кубка России с ЦСКА.

Матч 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Акрон» – ЦСКА прошёл 12 августа в Самаре и завершился победой хозяев в серии пенальти (1:1, 5:4 пен.). Тольяттинский клуб объявил о переходе Марадишвили из «Локомотива» в день игры с армейцами, полузащитник вышел на поле с первых минут.

– Как давно узнали о дебюте за «Акрон» уже сегодня, в день официального объявления вас как новичка клуба? Как готовились к дебюту за новый клуб?

– Очень рад дебютировать за «Акрон» уже сегодня. Большое спасибо за это руководству, тренерскому штабу и лично Зауру Эдуардовичу Тедееву, который вот так с ходу доверился мне, сразу начал рассчитывать на меня, дал шанс себя проявить. Буду рад помогать своей новой команде, стараться ещё больше проявлять и показывать себя на поле. Буду рубиться за команду.

– Сегодняшняя игра с ЦСКА была довольно тяжёлой, соперник много владел мячом, периодами оказывал сильное давление на ворота «Акрона». Тем не менее ваша команда устояла и даже одержала победу через серию пенальти. Как вы сам оцените этот матч и конкретно ваш вклад в итоговый результат?

— Самое главное, что наша команда выиграла. Всё остальное — уже детали. Оценка моей игры? Всегда есть к чему стремиться. Конкретно моё стремление показать себя с лучшей стороны безгранично. И я понимаю, что могу играть ещё лучше, чем сегодня.

– Появлялась информация, что одна из вашей целей после «Акрона» – всё же заиграть в более топовом клубе. Так ли это? Какова ваша цель пребывания в «Акроне»?

– Пока что моя ближайшая цель — как можно чаще играть по 90 минут. Набирать игровую форму, – приводит слова Марадишвили Metaratings.ru.