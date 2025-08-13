Скидки
Тренер «Зенита» Семак: Шилов успокоил своими действиями на поле

Аудио-версия:
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру полузащитника Вадима Шилова в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Рубином» (3:0).

Fonbet Кубок России . Группа A. 2-й тур
12 августа 2025, вторник. 18:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 0
Рубин
Казань
1:0 Кассьерра – 70'     2:0 Кассьерра – 78'     3:0 Шилов – 83'    

— Вы уже упомянули Вадима Шилова. Многие сейчас высказывают такое мнение, что его выход вообще перевернул ход игры. Вы с ним согласны?
— Насчёт того, что он перевернул ход игры, сложный вопрос. То, что он вышел удачно — бесспорно, в двух тех моментах, которые привели к пенальти и к забитому мячу, сыграл хорошо. Но, опять же, и Педро хорошо ему отдал, что касается его забитого мяча. В моменте с пенальти… Здесь он, я думаю, хорошо распорядился мячом, увидел, что центр закрыт, ещё один раз убрал, и здесь уже защитник не успел среагировать. Поэтому вышел хорошо, действительно. Насчёт того, что перевернул игру… По крайней мере, успокоил своими действиями, которые привели к результативным действиям, это уж точно.

— Сергей Богданович, маленькое уточнение. Вадим Шилов не летал в Грозный?
— Не летал.

— В воскресенье в заявке «Зенита-2» его тоже не было в заявке. Он по какому-то индивидуальному плану тренировался и готовился к этому матчу?
— Мы на него рассчитывали, поэтому он не сыграл за «Зенит-2», потому что готовился к сегодняшнему матчу. И он, и Лобов, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

