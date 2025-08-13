Радимов раскритиковал руководство «Спартака» за продление контракта со Станковичем
Бывший российский полузащитник, а ныне телеэксперт Владислав Радимов высказался об игре московского «Спартака» в новом сезоне и о продлении контракта с главным тренером красно-белых Деяном Станковичем. Вчерашний матч с махачкалинским «Динамо» «Спартак» проиграл со счётом 1:1 (3:4 пен.).
Fonbet Кубок России . Группа C. 2-й тур
12 августа 2025, вторник. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
3 : 4
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Агаларов – 87' 1:1 Литвинов – 90+5'
«Со «Спартаком» всё понятно! С игрой всё понятно, с трансферами тоже, бить лежачего искренне не хочется.
И всё‑таки есть один вопрос: назовите имя человека, которому пришла идея продлить контракт Станковича аж до 2027 года?» — написал Радимов в Telegram‑канале.
Напомним, по итогам четырёх первых туров Российской Премьер-лиги московский клуб занимает 11 место в турнирной таблице.
