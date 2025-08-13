«Ситуация очень тяжёлая». Ненад Сакич высказался после поражения «Спартака» в Кубке России

Тренер московского «Спартака» Ненад Сакич высказался по итогам домашнего матча 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с махачкалинским «Динамо», в котором он исполнял обязанности главного тренера. Основное время встречи завершилось вничью со счётом 1:1, в серии пенальти со счётом 4:3 были точнее игроки «Динамо».

«Мы понимаем, что ситуация очень тяжёлая. Но в тяжёлые времена проявляются человеческие качества и характер. Мы все сплочены и стараемся как можно лучше подготовиться к матчу с «Зенитом», — сказал Сакич в эфире телеканала «Матч ТВ».

В Кубке России на счету красно-белых четыре очка после двух игр группового этапа, в Мир РПЛ «Спартак» с четырьмя очками в четырёх матчах занимает 11-е место. 16-го августа москвичи сыграют на своём поле с петербургским «Зенитом» в рамках 5-го тура РПЛ.

