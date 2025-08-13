Скидки
«Ситуация очень тяжёлая». Ненад Сакич высказался после поражения «Спартака» в Кубке России

«Ситуация очень тяжёлая». Ненад Сакич высказался после поражения «Спартака» в Кубке России
Тренер московского «Спартака» Ненад Сакич высказался по итогам домашнего матча 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с махачкалинским «Динамо», в котором он исполнял обязанности главного тренера. Основное время встречи завершилось вничью со счётом 1:1, в серии пенальти со счётом 4:3 были точнее игроки «Динамо».

Fonbet Кубок России . Группа C. 2-й тур
12 августа 2025, вторник. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
3 : 4
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Агаларов – 87'     1:1 Литвинов – 90+5'    

«Мы понимаем, что ситуация очень тяжёлая. Но в тяжёлые времена проявляются человеческие качества и характер. Мы все сплочены и стараемся как можно лучше подготовиться к матчу с «Зенитом», — сказал Сакич в эфире телеканала «Матч ТВ».

В Кубке России на счету красно-белых четыре очка после двух игр группового этапа, в Мир РПЛ «Спартак» с четырьмя очками в четырёх матчах занимает 11-е место. 16-го августа москвичи сыграют на своём поле с петербургским «Зенитом» в рамках 5-го тура РПЛ.

Календарь Кубка России
Турнирная таблица Кубка России

