Стали известны два условия, при которых Сафонов согласен покинуть «ПСЖ»

Стали известны два условия, при которых Сафонов согласен покинуть «ПСЖ»
Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов не готов покинуть французский клуб, несмотря на многочисленные слухи о его уходе. Об этом сообщает французское издание L'Équipe.

По информации источника, Сафонов намерен конкурировать с новым вратарём клуба Люка Шевалье. Отмечается, что россиянин готов покинуть клуб только при двух условиях: если «ПСЖ» сам попросит его об этом, или если крупный европейский клуб предложит ему место основного вратаря.

Сообщается, что Сафонов считает, что добровольный уход после всего одного сезона будет признаком слабости, и поэтому он хочет продолжать бороться за своё место.

