Ненад Сакич выделил позитивный момент в поражении «Спартака» от махачкалинского «Динамо»

Аудио-версия:
Комментарии

Тренер московского «Спартака» Ненад Сакич прокомментировал поражение красно-белых в серии пенальти (1:1, пен. 3:4) в домашнем матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с махачкалинским «Динамо», в котором он исполнял обязанности главного тренера.

Fonbet Кубок России . Группа C. 2-й тур
12 августа 2025, вторник. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
3 : 4
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Агаларов – 87'     1:1 Литвинов – 90+5'    

«Мы можем довольствоваться тем фактом, что команда, пропустив гол, сравняла счет и боролась до самого конца. Ребята показали характер. В серии пенальти нечего комментировать, соперник победил», — сказал Сакич в эфире телеканала «Матч ТВ».

На 87-й минуте матча нападающий Гамид Агаларов вывел гостей вперёд с пенальти, назначенного за нарушение в своей штрафной площади в исполнении аргентинского форварда «Спартака» Пабло Солари. На 90+5-й минуте полузащитник Руслан Литвинов забил ответный гол московского клуба.

