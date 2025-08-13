Ненад Сакич выделил позитивный момент в поражении «Спартака» от махачкалинского «Динамо»

Тренер московского «Спартака» Ненад Сакич прокомментировал поражение красно-белых в серии пенальти (1:1, пен. 3:4) в домашнем матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с махачкалинским «Динамо», в котором он исполнял обязанности главного тренера.

«Мы можем довольствоваться тем фактом, что команда, пропустив гол, сравняла счет и боролась до самого конца. Ребята показали характер. В серии пенальти нечего комментировать, соперник победил», — сказал Сакич в эфире телеканала «Матч ТВ».

На 87-й минуте матча нападающий Гамид Агаларов вывел гостей вперёд с пенальти, назначенного за нарушение в своей штрафной площади в исполнении аргентинского форварда «Спартака» Пабло Солари. На 90+5-й минуте полузащитник Руслан Литвинов забил ответный гол московского клуба.

Видео: Судьба Станковича и Семака. Камбэк Черчесова. ПЛН #107