ESPN опубликовал рейтинг топ-30 тренеров Европы. Анчелотти и Клопп не вошли в рейтинг

Спортивное издание ESPN представило рейтинг топ-30 футбольных тренеров Европы. При составлении списка авторы опирались на такие параметры: тренерская смекалка, футбольный стиль, управленческие навыки, коммуникация с игроками и СМИ, история достижений и способность удивлять и генерировать новые идеи. Каждый тренер был оценён по 100-балльной шкале. При этом, портал не рассматривал тренеров, которые не возглавляли команды более года (Юрген Клопп) или тренируют сборные (Карло Анчелотти, Луис де ла Фуэнте, Дидье Дешам и др.)

Первое место занял тренер французского «ПСЖ» Луис Энрике, работу которого авторы оценили на 86 баллов из 100. На втором месте расположился Арне Слот из «Ливерпуля». Третью строчку занимает главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.

Рейтинг футбольных тренеров Европы по версии ESPN: