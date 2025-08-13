Биджиев прокомментировал победу махачкалинского «Динамо» над «Спартаком» в Кубке России

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев прокомментировал победу своей команды в серии пенальти в выездном матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Спартаком» (1:1, пен. 4:3).

«У нас был очень хороший настрой, ребята хорошо вели единоборства, забирали спорные мячи, что позволяло нам развивать атаки. Прежде всего, думаю, был хороший прессинг. В начале матча у «Спартака» было преимущество, но потом, когда разобрались, начали сами создавать моменты. По игре нам нужно было внимательно следить за перестроениями «Спартака» и вовремя реагировать, что, в принципе, и удалось сделать», — сказал Биджиев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Махачкалинское «Динамо» с пятью очками в двух матчах возглавляет турнирную таблицу группы C, «Спартак» набрал четыре очка и находится на втором месте. «Ростов» и «Пари НН», которые провели в Кубке по одному матчу без набранных очков, сыграют друг с другом 14 августа.

