Оренбург — Ахмат. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:15 Мск
Главная Футбол Новости

Биджиев прокомментировал победу махачкалинского «Динамо» над «Спартаком» в Кубке России

Биджиев прокомментировал победу махачкалинского «Динамо» над «Спартаком» в Кубке России
Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев прокомментировал победу своей команды в серии пенальти в выездном матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Спартаком» (1:1, пен. 4:3).

Fonbet Кубок России . Группа C. 2-й тур
12 августа 2025, вторник. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
3 : 4
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Агаларов – 87'     1:1 Литвинов – 90+5'    

«У нас был очень хороший настрой, ребята хорошо вели единоборства, забирали спорные мячи, что позволяло нам развивать атаки. Прежде всего, думаю, был хороший прессинг. В начале матча у «Спартака» было преимущество, но потом, когда разобрались, начали сами создавать моменты. По игре нам нужно было внимательно следить за перестроениями «Спартака» и вовремя реагировать, что, в принципе, и удалось сделать», — сказал Биджиев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Махачкалинское «Динамо» с пятью очками в двух матчах возглавляет турнирную таблицу группы C, «Спартак» набрал четыре очка и находится на втором месте. «Ростов» и «Пари НН», которые провели в Кубке по одному матчу без набранных очков, сыграют друг с другом 14 августа.

