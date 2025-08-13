Скидки
Кафанов уверен, что сборная России готова к возвращению на международную арену

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о степени готовности национальной команды к гипотетическому возвращению в международные соревнования.

— Насколько мы готовы к возвращению?
— Мы точно готовы. У нас очень сильная сборная. Не сомневаюсь, что у нас сильная сборная, и вратарская линия в России очень сильная, — сказал Кафанов в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Марией Куцубеевой и Егором Кабаком.

С февраля 2022 года сборная России отстранена от международных турниров по политическим причинам решениями руководства УЕФА и ФИФА и имеет возможность проводить только товарищеские матчи.

Полное интервью с Виталием Кафановым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

