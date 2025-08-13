Скидки
Динамо М — Краснодар. Прямая трансляция
Тренер вратарей сборной России рассказал о взаимоотношениях Сафонова и Доннаруммы в «ПСЖ»

Тренер вратарей сборной России рассказал о взаимоотношениях Сафонова и Доннаруммы в «ПСЖ»
,
Комментарии

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о взаимоотношениях между двумя голкиперами французского «Пари Сен-Жермен»: россиянином Матвеем Сафоновым и итальянцем Джанлуиджи Доннаруммой.

«Как знаю, у них очень хорошие отношения как у конкурентов. Да, они не дружат, но относятся с уважением друг к другу. У них хороший микроклимат — чисто профессиональные отношения. В России по-другому — все ребята дружат. Редко бывает наоборот, и тогда это проблема для тренера вратарей», — сказал Кафанов в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Марией Куцубеевой и Егором Кабаком.

Полное интервью с Виталием Кафановым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

