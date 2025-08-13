«Сказал, что человек культурный и так не выражаюсь». Бублик — о посещении матча «Зенита»

27-я ракетка мира теннисист Александр Бублик прокомментировал посещение матча 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России между петербургским «Зенитом» и казанским «Рубином» (3:0), в котором он нанёс символический стартовый удар.

«Впервые был на футболе. Интересные ощущения. Тем более, вышел на поле. Смешанные эмоции, немного волновался. Здорово, что победили. Поздравляю всех с победой. Когда зашёл в раздевалку к команде, меня попросили высказаться. Я сказал, что я человек культурный и так не выражаюсь (смеётся). Надеюсь, ещё пригласят», — сказал Бублик в эфире телеканала «Матч ТВ».

Родившийся в Гатчине Ленинградской области и выступающий под флагом Казахстана Александр Бублик известен своим эпатажным поведением на корте, в том числе высказываниями нецензурного характера.

Видео: Бублик сломал ракетку и подарил ее болельщику