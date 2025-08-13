Скидки
Оренбург — Ахмат. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:15 Мск
Главная Футбол Новости

«Сказал, что человек культурный и так не выражаюсь». Бублик — о посещении матча «Зенита»

«Сказал, что человек культурный и так не выражаюсь». Бублик — о посещении матча «Зенита»
Аудио-версия:
27-я ракетка мира теннисист Александр Бублик прокомментировал посещение матча 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России между петербургским «Зенитом» и казанским «Рубином» (3:0), в котором он нанёс символический стартовый удар.

Fonbet Кубок России . Группа A. 2-й тур
12 августа 2025, вторник. 18:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 0
Рубин
Казань
1:0 Кассьерра – 70'     2:0 Кассьерра – 78'     3:0 Шилов – 83'    

«Впервые был на футболе. Интересные ощущения. Тем более, вышел на поле. Смешанные эмоции, немного волновался. Здорово, что победили. Поздравляю всех с победой. Когда зашёл в раздевалку к команде, меня попросили высказаться. Я сказал, что я человек культурный и так не выражаюсь (смеётся). Надеюсь, ещё пригласят», — сказал Бублик в эфире телеканала «Матч ТВ».

Родившийся в Гатчине Ленинградской области и выступающий под флагом Казахстана Александр Бублик известен своим эпатажным поведением на корте, в том числе высказываниями нецензурного характера.

