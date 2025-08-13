Определились все пары раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов
Во вторник, 12 августа, состоялись ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. По итогам встреч определились все пары плей-офф квалификации ЛЧ.
Все пары раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов:
- «Ференцварош» — «Карабах»;
- «Црвена Звезда» — «Пафос»;
- «Будё-Глимт» — «Штурм»;
- «Селтик» — «Кайрат»;
- «Базель» — «Копенгаген»;
- «Фенербахче» — «Бенфика»;
- «Рейнджерс» — «Брюгге».
Матчи состоятся 19-20 и 26–27 августа.
Напомним, действующий победитель Лиги чемпионов — французский «Пари Сен-Жермен». В финале прошлого розыгрыша команда разгромила итальянский «Интер» со счётом 5:0.
