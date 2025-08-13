Скидки
Оренбург — Ахмат. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:15 Мск
Главная Футбол Новости

Определились все пары раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Во вторник, 12 августа, состоялись ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. По итогам встреч определились все пары плей-офф квалификации ЛЧ.

Все пары раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов:

  • «Ференцварош» — «Карабах»;
  • «Црвена Звезда» — «Пафос»;
  • «Будё-Глимт» — «Штурм»;
  • «Селтик» — «Кайрат»;
  • «Базель» — «Копенгаген»;
  • «Фенербахче» — «Бенфика»;
  • «Рейнджерс» — «Брюгге».

Матчи состоятся 19-20 и 26–27 августа.

Напомним, действующий победитель Лиги чемпионов — французский «Пари Сен-Жермен». В финале прошлого розыгрыша команда разгромила итальянский «Интер» со счётом 5:0.

