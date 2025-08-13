Определились все пары раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Во вторник, 12 августа, состоялись ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. По итогам встреч определились все пары плей-офф квалификации ЛЧ.

Все пары раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов:

«Ференцварош» — «Карабах»;

«Црвена Звезда» — «Пафос»;

«Будё-Глимт» — «Штурм»;

«Селтик» — «Кайрат»;

«Базель» — «Копенгаген»;

«Фенербахче» — «Бенфика»;

«Рейнджерс» — «Брюгге».

Матчи состоятся 19-20 и 26–27 августа.

Напомним, действующий победитель Лиги чемпионов — французский «Пари Сен-Жермен». В финале прошлого розыгрыша команда разгромила итальянский «Интер» со счётом 5:0.