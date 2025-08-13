Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Оренбург — Ахмат. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гави попросил руководство «Барселоны» продать Лопеса из-за конфликта

Гави попросил руководство «Барселоны» продать Лопеса из-за конфликта
Аудио-версия:
Комментарии

Между центральным полузащитником «Барселоны» Гави и его одноклубником Фермином Лопесом произошёл конфликт, из-за которого первый попросил руководство каталонского клуба продать товарища по команде. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, проблемы в отношениях Гави и Лопеса возникли из-за напряжения между их девушками. Отмечается, что подруги футболистов никогда не ладили, но теперь это напряжение возникло и между игроками. Сообщается, что у Гави недавно был день рождения, а Лопес его никак не поздравил. После этого Гави обратился к влиятельному в клубе Алехандро Эччеверии с просьбой внести Фермина в список на продажу.

Информация о просьбе Гави дошла до самого Лопеса, и это стало поводом для недавней публикации, где атакующий полузащитник рассуждал о неких «плохих и трусливых людях в масках».

Напомним, оба игрока являются воспитанниками «Барселоны».

Материалы по теме
Официально
«Реал» раскритиковал идею проведения матча Ла Лиги с участием «Барселоны» в США
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android