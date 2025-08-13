Гави попросил руководство «Барселоны» продать Лопеса из-за конфликта

Между центральным полузащитником «Барселоны» Гави и его одноклубником Фермином Лопесом произошёл конфликт, из-за которого первый попросил руководство каталонского клуба продать товарища по команде. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, проблемы в отношениях Гави и Лопеса возникли из-за напряжения между их девушками. Отмечается, что подруги футболистов никогда не ладили, но теперь это напряжение возникло и между игроками. Сообщается, что у Гави недавно был день рождения, а Лопес его никак не поздравил. После этого Гави обратился к влиятельному в клубе Алехандро Эччеверии с просьбой внести Фермина в список на продажу.

Информация о просьбе Гави дошла до самого Лопеса, и это стало поводом для недавней публикации, где атакующий полузащитник рассуждал о неких «плохих и трусливых людях в масках».

Напомним, оба игрока являются воспитанниками «Барселоны».