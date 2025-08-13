Скидки
Оренбург — Ахмат. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:15 Мск
Главная Футбол Новости

Биджиев рассказал, является ли «Спартак» удобным соперником для махачкалинского «Динамо»

Биджиев рассказал, является ли «Спартак» удобным соперником для махачкалинского «Динамо»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев отреагировал на вопрос, считает ли он московский «Спартак» удобным соперником для своей команды, после победы над ним в серии пенальти в выездном матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России (1:1, пен. 4:3).

Fonbet Кубок России . Группа C. 2-й тур
12 августа 2025, вторник. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
3 : 4
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Агаларов – 87'     1:1 Литвинов – 90+5'    

— Нет ли ощущения, что «Спартак» потихонечку становится чуть ли не удобным соперником для вашей команды?
— Честно говоря, мы об этом не думаем. «Спартак» всегда сложный соперник, и играть с ним далеко не просто. Понятно, что есть исполнители, понятно, что команда играющая. Просто всегда нужно думать, что противопоставить сопернику, чтобы навязать свою игру, — сказал Биджиев в эфире телеканала «Матч ТВ».

На 87-й минуте матча нападающий махачкалинцев Гамид Агаларов вывел гостей вперёд с пенальти, назначенного за нарушение в своей штрафной площади в исполнении аргентинского форварда «Спартака» Пабло Солари. На 90+5-й минуте полузащитник Руслан Литвинов забил ответный гол московского клуба.

Из шести очных встреч красно-белых и махачкалинского «Динамо» две завершились победами клуба из Дагестана в основное время и одна в серии пенальти, одна — вничью, две — победами «Спартака».

Календарь Кубка России
Турнирная таблица Кубка России

Видео: Драка в товарищеском матче «Краснодар» – «Динамо» Мх

