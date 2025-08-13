Биджиев рассказал, является ли «Спартак» удобным соперником для махачкалинского «Динамо»

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев отреагировал на вопрос, считает ли он московский «Спартак» удобным соперником для своей команды, после победы над ним в серии пенальти в выездном матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России (1:1, пен. 4:3).

— Нет ли ощущения, что «Спартак» потихонечку становится чуть ли не удобным соперником для вашей команды?

— Честно говоря, мы об этом не думаем. «Спартак» всегда сложный соперник, и играть с ним далеко не просто. Понятно, что есть исполнители, понятно, что команда играющая. Просто всегда нужно думать, что противопоставить сопернику, чтобы навязать свою игру, — сказал Биджиев в эфире телеканала «Матч ТВ».

На 87-й минуте матча нападающий махачкалинцев Гамид Агаларов вывел гостей вперёд с пенальти, назначенного за нарушение в своей штрафной площади в исполнении аргентинского форварда «Спартака» Пабло Солари. На 90+5-й минуте полузащитник Руслан Литвинов забил ответный гол московского клуба.

Из шести очных встреч красно-белых и махачкалинского «Динамо» две завершились победами клуба из Дагестана в основное время и одна в серии пенальти, одна — вничью, две — победами «Спартака».

Видео: Драка в товарищеском матче «Краснодар» – «Динамо» Мх