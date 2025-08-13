Стала известна позиция «Манчестер Юнайтед» по поводу потенциального перехода Доннаруммы

Руководство «Манчестер Юнайтед» решило пока воздержаться от покупки итальянского голкипера Джанлуиджи Доннаруммы, который недавно объявил об уходе из французского «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает издание Mirror.

По информации источника, «Манчестер Юнайтед», который был потенциальным претендентом на покупку итальянца, пока решил рассмотреть другие кандидатуры на роль вратаря. Отмечается, что сам Доннарумма никогда не проявлял особо желания перейти в состав «красных дьяволов».

Напомним, Доннарумма играл за парижан с июля 2021 года. Голкипер провёл за клуб 161 матч, в 56 из которых оставил ворота в неприкосновенности. В составе «ПСЖ» Джанлуиджи выиграл 10 трофеев: четыре раза стал чемпионом Франции, дважды — обладателем Кубка страны, три раза — победителем Суперкубка, также в активе итальянца победа в Лиге чемпионов.