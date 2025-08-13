«Это уже истерия». Гасилин высказался о поведении главного тренера «Спартака» Станковича

Экс-нападающий «Зенита» и телеэксперт Алексей Гасилин прокомментировал ситуацию с главным тренером «Спартака» Деяном Станковичем после поражения красно-белых в серии пенальти (1:1, пен. 3:4) в домашнем матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с махачкалинским «Динамо».

«Думаю, для Станковича игра против «Зенита» будет последней. Его спасет только победа. Надо выиграть войну, чтобы остаться на престоле. «Зенит» сделает подарок «Спартаку», если «уволит» Станковича. Тренер — это лицо команды. И то, что он себе позволяет, — это уже истерия», — сказал Гасилин в эфире телеканала «Матч ТВ».

На 87-й минуте матча нападающий Гамид Агаларов вывел гостей вперёд с пенальти, назначенного за нарушение в своей штрафной площади в исполнении аргентинского форварда «Спартака» Пабло Солари. На 90+5-й минуте полузащитник Руслан Литвинов забил ответный гол московского клуба. После пропущенного мяча дисквалифицированный на эту встречу главный тренер красно-белых Деян Станкович покинул ложу стадиона, из которой наблюдал за игрой своей команды.

В Кубке России на счету красно-белых четыре очка после двух игр группового этапа, в Мир РПЛ «Спартак» с четырьмя очками в четырёх матчах занимает 11-е место. 16-го августа москвичи сыграют на своём поле с петербургским «Зенитом» в рамках 5-го тура РПЛ.

