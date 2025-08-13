Александр Гришин: кажется, Станкович в «Спартаке» обречён. Он не управляет командой

Экс-полузащитник ЦСКА и телеэксперт Александр Гришин высказался о ситуации с главным тренером «Спартака» Деяном Станковичем после поражения красно-белых в серии пенальти (1:1, пен. 3:4) в домашнем матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с махачкалинским «Динамо».

«У «Спартака» сильная команда. Зачем Станкович подстраивается под более слабого соперника? Под тебя должны соперники подстраиваться. Мне кажется, что футболисты уже потерялись и растерялись. Мне кажется, Станкович уже обречён. Я вижу, что он не управляет командой. Ты должен вести себя солидно. А у него получается какая‑то «цыганщина», — сказал Гришин в эфире телеканала «Матч ТВ».

После пропущенного мяча на 87-й минуте дисквалифицированный на эту встречу главный тренер красно-белых Деян Станкович покинул ложу стадиона, из которой наблюдал за игрой своей команды.

В Кубке России на счету красно-белых четыре очка после двух игр группового этапа, в Мир РПЛ «Спартак» с четырьмя очками в четырёх матчах занимает 11-е место.

