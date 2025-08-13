Скидки
Оренбург — Ахмат. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:15 Мск
Главная Футбол Новости

Александр Гришин: кажется, Станкович в «Спартаке» обречён. Он не управляет командой

Александр Гришин: кажется, Станкович в «Спартаке» обречён. Он не управляет командой
Экс-полузащитник ЦСКА и телеэксперт Александр Гришин высказался о ситуации с главным тренером «Спартака» Деяном Станковичем после поражения красно-белых в серии пенальти (1:1, пен. 3:4) в домашнем матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с махачкалинским «Динамо».

Fonbet Кубок России . Группа C. 2-й тур
12 августа 2025, вторник. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
3 : 4
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Агаларов – 87'     1:1 Литвинов – 90+5'    

«У «Спартака» сильная команда. Зачем Станкович подстраивается под более слабого соперника? Под тебя должны соперники подстраиваться. Мне кажется, что футболисты уже потерялись и растерялись. Мне кажется, Станкович уже обречён. Я вижу, что он не управляет командой. Ты должен вести себя солидно. А у него получается какая‑то «цыганщина», — сказал Гришин в эфире телеканала «Матч ТВ».

После пропущенного мяча на 87-й минуте дисквалифицированный на эту встречу главный тренер красно-белых Деян Станкович покинул ложу стадиона, из которой наблюдал за игрой своей команды.

В Кубке России на счету красно-белых четыре очка после двух игр группового этапа, в Мир РПЛ «Спартак» с четырьмя очками в четырёх матчах занимает 11-е место.

«Спартак» спасся ради серии пенальти, но проиграл. А Станкович снова психанул. Видео
«Спартак» спасся ради серии пенальти, но проиграл. А Станкович снова психанул. Видео
«Это уже истерия». Гасилин высказался о поведении главного тренера «Спартака» Станковича
