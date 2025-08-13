Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Оренбург — Ахмат. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ни один украинский клуб не сыграет в основном раунде Лиги чемпионов впервые за 20 лет

Ни один украинский клуб не сыграет в основном раунде Лиги чемпионов впервые за 20 лет
Комментарии

Во вторник, 12 августа, состоялись ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. По итогам которого киевское «Динамо», которое являлось последним представителем Украины в ЛЧ, проиграло «Пафосу» (Кипр) со счётом 2:0 и вылетело из соревнования.

Лига чемпионов . 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
12 августа 2025, вторник. 20:00 МСК
Пафос
Пафос, Кипр
Окончен
2 : 0
Динамо К
Киев, Украина
1:0 Оршич – 3'     2:0 Коррея – 55'    

Ранее такое случалось в сезоне-2005/2006, тогда ни один украинский клуб не смог выйти в групповой этап Лиги чемпионов. Тогда киевское «Динамо» проиграло в квалификации шведскому «Туну», а «Шахтёр» уступил миланскому «Интеру».

Победителем прошлогодней Лиги чемпионов стал французский «Пари Сен-Жермен».

Напомним, что российские команды с 2022 года отстранены от участия в еврокубках.

Материалы по теме
Моуринью выдал мощнейший камбэк, а «Кайрат» сотворил историю. Лига чемпионов, мы скучали!
Моуринью выдал мощнейший камбэк, а «Кайрат» сотворил историю. Лига чемпионов, мы скучали!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android