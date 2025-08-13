Ни один украинский клуб не сыграет в основном раунде Лиги чемпионов впервые за 20 лет

Во вторник, 12 августа, состоялись ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. По итогам которого киевское «Динамо», которое являлось последним представителем Украины в ЛЧ, проиграло «Пафосу» (Кипр) со счётом 2:0 и вылетело из соревнования.

Ранее такое случалось в сезоне-2005/2006, тогда ни один украинский клуб не смог выйти в групповой этап Лиги чемпионов. Тогда киевское «Динамо» проиграло в квалификации шведскому «Туну», а «Шахтёр» уступил миланскому «Интеру».

Победителем прошлогодней Лиги чемпионов стал французский «Пари Сен-Жермен».

Напомним, что российские команды с 2022 года отстранены от участия в еврокубках.