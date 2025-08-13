Гасилин: вся игра «Спартака» идёт через Заболотного, это нормально? Где идеи Станковича?

Экс-нападающий «Зенита» и телеэксперт Алексей Гасилин раскритиковал работу главного тренера «Спартака» Деяна Станковича после поражения красно-белых в серии пенальти (1:1, пен. 3:4) в домашнем матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с махачкалинским «Динамо».

«Этот состав «Спартака» нормальный. Станкович должен признать, что его идеи не работают. Ты тренер и должен дать установку. А хороших игроков просто не видно. Вся игра идёт через Заболотного. Это нормально? Это не игра «Спартака». Где идеи Станковича? Я их не вижу», — сказал Гасилин в эфире телеканала «Матч ТВ».

На 87-й минуте матча нападающий Гамид Агаларов вывел гостей вперёд с пенальти, назначенного за нарушение в своей штрафной площади в исполнении аргентинского форварда «Спартака» Пабло Солари. На 90+5-й минуте полузащитник Руслан Литвинов забил ответный гол московского клуба. Нападающий Антон Заболотный вышел в стартовом составе красно-белых и был заменён на 76-й минуте без результативных действий.

