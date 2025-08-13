Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Оренбург — Ахмат. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гасилин: вся игра «Спартака» идёт через Заболотного, это нормально? Где идеи Станковича?

Гасилин: вся игра «Спартака» идёт через Заболотного, это нормально? Где идеи Станковича?
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-нападающий «Зенита» и телеэксперт Алексей Гасилин раскритиковал работу главного тренера «Спартака» Деяна Станковича после поражения красно-белых в серии пенальти (1:1, пен. 3:4) в домашнем матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с махачкалинским «Динамо».

Fonbet Кубок России . Группа C. 2-й тур
12 августа 2025, вторник. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
3 : 4
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Агаларов – 87'     1:1 Литвинов – 90+5'    

«Этот состав «Спартака» нормальный. Станкович должен признать, что его идеи не работают. Ты тренер и должен дать установку. А хороших игроков просто не видно. Вся игра идёт через Заболотного. Это нормально? Это не игра «Спартака». Где идеи Станковича? Я их не вижу», — сказал Гасилин в эфире телеканала «Матч ТВ».

На 87-й минуте матча нападающий Гамид Агаларов вывел гостей вперёд с пенальти, назначенного за нарушение в своей штрафной площади в исполнении аргентинского форварда «Спартака» Пабло Солари. На 90+5-й минуте полузащитник Руслан Литвинов забил ответный гол московского клуба. Нападающий Антон Заболотный вышел в стартовом составе красно-белых и был заменён на 76-й минуте без результативных действий.

Календарь Кубка России
Турнирная таблица Кубка России

Заболотный: без фанатов ЦСКА ВЭБ-Арена превратилась в театр

Материалы по теме
«Это уже истерия». Гасилин высказался о поведении главного тренера «Спартака» Станковича
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android