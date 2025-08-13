Скидки
Главная Футбол Новости

«Фратрия» отреагировала на поражение «Спартака» от «Динамо» Мх в Кубке России

«Фратрия» отреагировала на поражение «Спартака» от «Динамо» Мх в Кубке России
Активная группа фанатов московского «Спартака» «Фратрия» отреагировала на поражение своего клуба в матче 2-го тура группы С Пути РПЛ Кубка России с махачкалинским «Динамо». Основное время игры завершилось со счётом 1:1. В серии послематчевых пенальти победили бело-голубые — 4:3.

Fonbet Кубок России . Группа C. 2-й тур
12 августа 2025, вторник. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
3 : 4
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Агаларов – 87'     1:1 Литвинов – 90+5'    

«Спартак» проиграл Махачкале. В Кубке России в серии пенальти залетели «Динамо» — на валидоле 1:1 в основное время, 3:4 по 11-метровым», — написано в телеграм-канале фанатской группировки.

Напомним, в группе С Кубка России «Спартак» идёт на втором месте после двух туров. В активе команды Станковича четыре очка. В РПЛ красно-белые располагаются на 11-й строчке, имея на своём счету четыре очка. Москвичи в четырёх турах добились лишь одной победы.

Как появился «Спартак»:

