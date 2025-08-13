Скидки
Кафанов рассказал, в чём феномен вратарской школы «Краснодара»

Кафанов рассказал, в чём феномен вратарской школы «Краснодара»
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов отреагировал на вопрос об удачных выступлениях на высоком уровне большого количества голкиперов — воспитанников футбольной школы «Краснодара».

«Сам себе задавал этот вопрос. Сначала начал общаться с вратарями «Краснодара». Кроме Дениса Адамова и Никиты Кокарева, со всеми поговорил, спросил. Оказалось, что у всех них были разные тренеры в академии. То есть это не один тренер, который штампует вратарей. Тогда обратился к Владимиру Леонидовичу Хашигу. Он сказал: «Всё просто — система». Есть система, когда есть условия для развития: хорошие поля, правильная селекция, проживание, грамотные тренеры, пусть и разные. Тут воспитывала система, а это уже заслуга Сергея Николаевича Галицкого. Уникальный случай», — сказал Кафанов в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Марией Куцубеевой и Егором Кабаком.

Воспитанник академии «Краснодара» голкипер сборной России Матвей Сафонов в июне 2024 года перешёл во французский «ПСЖ». В сезоне-2025/2026 в Мир РПЛ и Фонбет Кубке России выступают вратари Станислав Агкацев, Евгений Латышонок, Денис Адамов и Никита Кокарев.

Полное интервью с Виталием Кафановым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

Видео: Стадион «Краснодара» скандирует фамилию «Га-лиц-кий»

