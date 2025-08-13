«Спартак» прервал редчайшую рекордную для Кубка России серию, длившуюся с 2006 года

Московский «Спартак» уступил махачкалинскому «Динамо» в серии пенальти матча 2-го тура группы С Пути РПЛ Фонбет Кубка России — 1:1 (3:4 пен.). Таким образом, красно-белые прервали редчайшую рекордную для Кубка России серию, длившуюся 19 лет. Об этом сообщает статистический портал ЦИФРОСКОП.

По информации источника, московский клуб прервал рекордную для Кубка России серию из 82 матчей в Кубке России, в которых не вырывал ничью, забив последний гол в матче. Последний такой матч был 20 сентября 2006 года с «Уралом» (2:2, дома).

Отметим, в группе С Кубка России «Спартак» располагается на втором месте после двух туров. В активе команды Станковича четыре очка. Лидирует в группе С махачкалинское «Динамо» с пятью очками.

