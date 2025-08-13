Биджиев: хавбек Зинович в роли защитника «закрыл» нападающего «Спартака» Заболотного

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев после победы своей команды в серии пенальти в выездном матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Спартаком» (1:1, пен. 4:3) рассказал, почему белорусский полузащитник Кирилл Зинович во втором тайме действовал в защите против форварда красно-белых Антона Заболотного, и оценил его игру.

«В теории Алибеков мог продолжить игру, но мы не можем рисковать, потому что на сегодняшний день есть определённый дефицит защитников. Поэтому мы решили не рисковать, и вынужденно полузащитника Зиновича, игрока более атакующего плана, поставить центральным защитником. Считаю, что в целом он справился с этой игрой, со своей задачей тоже справился — я думаю, что он не позволил Заболотному сыграть, как тот обычно играет, и на этой позиции сыграл нормальный матч», — сказал Биджиев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Центральный защитник махачкалинского «Динамо» Муталип Алибеков в перерыве матча со «Спартаком» был заменён из-за повреждения, вместо него на поле вышел хавбек Кирилл Зинович, который отыграл весь второй тайм. 34-лений нападающий красно-белых Антон Заболотный вышел в стартовом составе и был заменён на 76-й минуте без результативных действий.

