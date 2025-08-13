Скидки
Биджиев: хавбек Зинович в роли защитника «закрыл» нападающего «Спартака» Заболотного

Биджиев: хавбек Зинович в роли защитника «закрыл» нападающего «Спартака» Заболотного
Аудио-версия:
Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев после победы своей команды в серии пенальти в выездном матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Спартаком» (1:1, пен. 4:3) рассказал, почему белорусский полузащитник Кирилл Зинович во втором тайме действовал в защите против форварда красно-белых Антона Заболотного, и оценил его игру.

Fonbet Кубок России . Группа C. 2-й тур
12 августа 2025, вторник. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
3 : 4
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Агаларов – 87'     1:1 Литвинов – 90+5'    

«В теории Алибеков мог продолжить игру, но мы не можем рисковать, потому что на сегодняшний день есть определённый дефицит защитников. Поэтому мы решили не рисковать, и вынужденно полузащитника Зиновича, игрока более атакующего плана, поставить центральным защитником. Считаю, что в целом он справился с этой игрой, со своей задачей тоже справился — я думаю, что он не позволил Заболотному сыграть, как тот обычно играет, и на этой позиции сыграл нормальный матч», — сказал Биджиев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Центральный защитник махачкалинского «Динамо» Муталип Алибеков в перерыве матча со «Спартаком» был заменён из-за повреждения, вместо него на поле вышел хавбек Кирилл Зинович, который отыграл весь второй тайм. 34-лений нападающий красно-белых Антон Заболотный вышел в стартовом составе и был заменён на 76-й минуте без результативных действий.

Видео: Драка в товарищеском матче «Краснодар» – «Динамо» Мх

Гасилин: вся игра «Спартака» идёт через Заболотного, это нормально? Где идеи Станковича?
