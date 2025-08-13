Скидки
Локомотив М — Балтика. Прямая трансляция
18:30 Мск
Луис Энрике высказался о Доннарумме после решения исключить итальянца из состава «ПСЖ»

Луис Энрике высказался о Доннарумме после решения исключить итальянца из состава «ПСЖ»
Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике поделился мыслями о вратаре Джанлуиджи Доннарумме после решения исключить итальянца из заявки команды на матч Суперкубка УЕФА с «Тоттенхэмом», который состоится 13 августа.

Суперкубок УЕФА 2025 . Финал
13 августа 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
«Моя цель — улучшить команду. Решения порой бывают сложными. О Доннарумме я могу отозваться только положительно: без сомнения он один из сильнейших в своей роли и как человек он вызывает лишь уважение. Повторюсь — такие решения всегда даются нелегко. Нужно было найти лучшее урегулирование для всех сторон», — приводит слова Энрике RFI.

9 августа «ПСЖ» объявил о трансфере вратаря Люка Шевалье из «Лилля». Сообщалось, что именно он рассматривается испанским тренером в качестве нового основного голкипера команды. Позже Доннарумма объявил об уходе из французского гранда. Новый клуб итальянского вратаря пока не называется.

Стала известна позиция «Манчестер Юнайтед» по поводу потенциального перехода Доннаруммы

Самые скандальные футболисты в истории:

