Луис Энрике высказался о Доннарумме после решения исключить итальянца из состава «ПСЖ»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике поделился мыслями о вратаре Джанлуиджи Доннарумме после решения исключить итальянца из заявки команды на матч Суперкубка УЕФА с «Тоттенхэмом», который состоится 13 августа.

«Моя цель — улучшить команду. Решения порой бывают сложными. О Доннарумме я могу отозваться только положительно: без сомнения он один из сильнейших в своей роли и как человек он вызывает лишь уважение. Повторюсь — такие решения всегда даются нелегко. Нужно было найти лучшее урегулирование для всех сторон», — приводит слова Энрике RFI.

9 августа «ПСЖ» объявил о трансфере вратаря Люка Шевалье из «Лилля». Сообщалось, что именно он рассматривается испанским тренером в качестве нового основного голкипера команды. Позже Доннарумма объявил об уходе из французского гранда. Новый клуб итальянского вратаря пока не называется.

