18:30 Мск
Главная Футбол Новости

«Люди приходят и уходят». Капитан «ПСЖ» Маркиньос отреагировал на уход Доннаруммы

«Люди приходят и уходят». Капитан «ПСЖ» Маркиньос отреагировал на уход Доннаруммы
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник и капитан «Пари Сен‑Жермен» Маркиньос прокомментировал информацию об уходе вратаря французского гранда Джанлуиджи Доннаруммы, отметив, что не осведомлён о деталях переговоров с руководством клуба.

«Мы понимаем, каков футбол, и особенно в трансферный период всё становится сложнее. Доннарумма был для нас важным игроком, ему желаю всего хорошего. Как человек и как профессионал он вызывал уважение и относился к клубу с уважением. Но в футболе иногда от нас ничего не зависит. Мы не знаем, что произошло в ходе переговоров. Я здесь уже 12-13 лет и видел много подобных ситуаций: люди приходят и уходят», — приводит слова Маркиньоса издание Sky Sports.

Ранее стало известно, что Доннарумма объявил об уходе из «ПСЖ». Новый клуб итальянского вратаря пока не называется. При этом французский клуб уже оформил трансфер на замену 26-летнему итальянцу, подписав вратаря Люка Шевалье из «Лилля».

Комментарии
