18:30 Мск
Главная Футбол Новости

Суперкомпьютер назвал главных претендентов на вылет из РПЛ сезона-2025/2026

Суперкомпьютер назвал главных претендентов на вылет из РПЛ сезона-2025/2026
Суперкомпьютер статистической платформы Opta Sport сделал прогноз на Российскую Премьер-Лигу сезона-2025/2026. В частности, после четырёх стартовых туров искусственный интеллект предсказал претендентов на вылет из высшего дивизиона (15-е или 16-е места).

Шансы клубов РПЛ на вылет (15-е место — гарантирует вылет):

  • «Пари Нижний Новгород» — 24,1%;
  • «Сочи» — 22,5%;
  • «Оренбург» — 21,9%;
  • «Ахмат» (Грозный) — 11,6%;
  • «Динамо» (Махачкала) — 6,7%;
  • «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 4,9%;
  • «Акрон» (Тольятти) — 3,2%;
  • «Крылья Советов» (Самара) — 2,3%;
  • «Балтика» (Калинингад) — 1,4%;
  • «Рубин» (Казань) — 0,7%;
  • «Спартак» (Москва) — 0,4%;
  • «Динамо» (Москва) — 0,3%.

У остальных клубов: «Зенита», «Локомотива», «Краснодара» и ЦСКА нет шансов занять 15-е место, по мнению Opta Sport.

Напомним, по итогам стартовых четырёх туров на 16-й строчке располагается «Пари Нижний Новгород», не набравший очков. На 15-м месте идёт «Сочи» с одним очком.

