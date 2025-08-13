«Ливерпуль» намерен подписать 18-летнего защитника «Пармы» в дополнение к Гехи — Романо

«Ливерпуль» проявляет серьёзный интерес к 18-летнему центральному защитнику «Пармы» Джованни Леони. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях.

По информации источника, мерсисайдцы хотят видеть Джованни в команде сейчас, поскольку возможность остаться в Италии на правах аренды никогда не обсуждалась. Он сразу же войдёт в состав главного тренера команды Арне Слота.

Отмечается, что переговоры с «Пармой» продолжаются. Сам футболист дал зелёный свет на переход в «Ливерпуль». Утверждается, что в клубе не считают, что потенциальные трансфер Леони и защитника «Кристал Пэлас» Марка Гехи являются взаимозаменяемыми вариантами. «Ливерпуль», как подчёркивается, работает сразу по двум сделкам уже несколько недель: Леони высоко ценят как перспективного игрока, а Гехи рассматривают в качестве игрока основы.

В минувшем сезоне Леони принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение итальянца с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

