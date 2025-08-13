«Спартак» уступил «Динамо» Мх в КР, Доннарумма объявил об уходе из «ПСЖ». Главное к утру

Московский «Спартак» проиграл махачкалинскому «Динамо» в серии пенальти домашний матч группового этапа Фонбет Кубка России, главный конкурент вратаря Матвея Сафонова за место в основе «ПСЖ» итальянец Джанлуиджи Доннарумма объявил о своём уходе из клуба, российские теннисисты Андрей Рублёв и Карен Хачанов пробились в 1/8 финала турнира категории «Мастерс» в американском Цинциннати. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».