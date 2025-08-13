Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Краснодар. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

13 августа главные новости спорта, футбольные трансферы, Кубок России, Лига чемпионов, теннис, хоккей, баскетбол, КХЛ, НБА

«Спартак» уступил «Динамо» Мх в КР, Доннарумма объявил об уходе из «ПСЖ». Главное к утру
Аудио-версия:
Комментарии

Московский «Спартак» проиграл махачкалинскому «Динамо» в серии пенальти домашний матч группового этапа Фонбет Кубка России, главный конкурент вратаря Матвея Сафонова за место в основе «ПСЖ» итальянец Джанлуиджи Доннарумма объявил о своём уходе из клуба, российские теннисисты Андрей Рублёв и Карен Хачанов пробились в 1/8 финала турнира категории «Мастерс» в американском Цинциннати. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Спартак» проиграл махачкалинскому «Динамо» в серии пенальти матча Кубка России.
  2. Джанлуиджи Доннарумма объявил об уходе из «ПСЖ».
  3. Андрей Рублёв одержал волевую победу над Попыриным в третьем круге Цинциннати.
  4. Хачанов вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Цинциннати, где может встретиться со Зверевым.
  5. Кубок России — 2025/2026 по футболу: результаты на 12 августа, календарь, таблица.
  6. ЦСКА объявил об уходе Виллиана Роши, защитник продолжит карьеру в «Аль-Джазире».
  7. Станкович покинул ложу после гола «Динамо» Мх «Спартаку» в концовке матча Кубка России.
  8. Стали известны два условия, при которых Сафонов согласен покинуть «ПСЖ».
  9. «Бавария» с минимальным преимуществом обыграла «Грассхоппер» в товарищеском матче.
  10. «Фенербахче» Моуринью разгромил «Фейеноорд» в матче квалификации ЛЧ с семью голами.
  11. Киевское «Динамо» вылетело из квалификации Лиги чемпионов, проиграв кипрскому «Пафосу».
  12. Определились все пары раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
  13. Минское «Динамо» на домашнем предсезонном турнире обыграло «Ладу» по буллитам.
  14. Стал известен рейтинг Егора Дёмина в NBA 2K26.
Материалы по теме
Топ-матчи среды: Суперкубок УЕФА, «Динамо» Карпина против «Краснодара» и теннис
Топ-матчи среды: Суперкубок УЕФА, «Динамо» Карпина против «Краснодара» и теннис
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android