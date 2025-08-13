«Спартак» уступил «Динамо» Мх в КР, Доннарумма объявил об уходе из «ПСЖ». Главное к утру
Московский «Спартак» проиграл махачкалинскому «Динамо» в серии пенальти домашний матч группового этапа Фонбет Кубка России, главный конкурент вратаря Матвея Сафонова за место в основе «ПСЖ» итальянец Джанлуиджи Доннарумма объявил о своём уходе из клуба, российские теннисисты Андрей Рублёв и Карен Хачанов пробились в 1/8 финала турнира категории «Мастерс» в американском Цинциннати. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Спартак» проиграл махачкалинскому «Динамо» в серии пенальти матча Кубка России.
- Джанлуиджи Доннарумма объявил об уходе из «ПСЖ».
- Андрей Рублёв одержал волевую победу над Попыриным в третьем круге Цинциннати.
- Хачанов вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Цинциннати, где может встретиться со Зверевым.
- Кубок России — 2025/2026 по футболу: результаты на 12 августа, календарь, таблица.
- ЦСКА объявил об уходе Виллиана Роши, защитник продолжит карьеру в «Аль-Джазире».
- Станкович покинул ложу после гола «Динамо» Мх «Спартаку» в концовке матча Кубка России.
- Стали известны два условия, при которых Сафонов согласен покинуть «ПСЖ».
- «Бавария» с минимальным преимуществом обыграла «Грассхоппер» в товарищеском матче.
- «Фенербахче» Моуринью разгромил «Фейеноорд» в матче квалификации ЛЧ с семью голами.
- Киевское «Динамо» вылетело из квалификации Лиги чемпионов, проиграв кипрскому «Пафосу».
- Определились все пары раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
- Минское «Динамо» на домашнем предсезонном турнире обыграло «Ладу» по буллитам.
- Стал известен рейтинг Егора Дёмина в NBA 2K26.
Комментарии