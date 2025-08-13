Переход Забарного в «ПСЖ» вошёл в тройку самых дорогих среди игроков из стран бывшего СССР

Новичок «Пари Сен-Жермен» Илья Забарный, перешедший из «Борнмута» за € 63 млн, стал третьим самым дорогим трансфером в истории игроков с постсоветского пространства. Возглавляет данный рейтинг ещё один игрок парижан, грузин Хвича Кварацхелия, чей трансфер в стан французского гранда из «Наполи» обошёлся в € 75 млн.

Список самых дорогих трансферов игроков постсоветского пространства:

1. Хвича Кварацхелия, Грузия (€ 75 млн, из «Наполи» в «ПСЖ»).

2. Михаил Мудрик, Украина (€ 70 млн, из «Шахтёра» в «Челси»).

3. Илья Забарный, Украина (€ 63 млн, из «Борнмута» в «ПСЖ»).

4. Андрей Шевченко, Украина (€ 43,88 млн, из «Милана» в «Челси»).

5. Генрих Мхитарян, Армения (€ 42 млн, из «Боруссии» в «Манчестер Юнайтед»).

6. Абдукодир Хусанов, Узбекистан (€ 40 млн, из «Ланса» в «Манчестер Сити»).

7. Александр Зинченко, Украина (€ 35 млн, из «Манчестер Сити» в «Арсенал»).

8. Генрих Мхитарян, Армения (€ 34 млн, из «Манчестер Юнайтед» в «Арсенал»).

9. Артём Довбик, Украина (€ 30,5 млн, из «Жироны» в «Рому»).

10. Александр Головин, Россия (€ 30 млн, из ЦСКА в «Монако»).

10. Георгий Мамардашвили, Грузия (€ 30 млн, из «Валенсии» в «Ливерпуль»).

Ранее сообщалось, что Забарный подписал контракт с французским клубом до лета 2030 года.

