Главная Футбол Новости

В «Саутгемптоне» высказались о новых трансферах на фоне интереса клуба к Сперцяну

Главный тренер «Саутгемптона» Уилл Стилл ответил на вопрос о возможных трансферах на этой неделе. Ранее в СМИ сообщалось, что переговоры между «святыми» и «Краснодаром» по переходу атакующего полузащитника Эдуарда Сперцяна продвигаются успешно.

— Планируете ли вы трансферы на этой неделе?
— Надеюсь. Надеюсь, что да: мы подпишем несколько игроков и, возможно, придётся кого-то продать — это всегда часть процесса. Посмотрим, как всё сложится», — приводит слова Стилла портал Arménie Football в соцсети X.

Ранее появилась информация, что Сперцян согласовал условия контракта с зарплатой € 1,9 млн в год с повышением в случае выхода «святых» в английскую Премьер‑лигу.

