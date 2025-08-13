Скидки
Хавбек «Ростова» Кучаев — после победы в РПЛ: в Кубке России с «Пари НН» будет другая игра

Хавбек «Ростова» Кучаев — после победы в РПЛ: в Кубке России с «Пари НН» будет другая игра
Аудио-версия:
Полузащитник «Ростова» Константин Кучаев сравнил предстоящий 14 августа матч с «Пари НН» в Фонбет Кубке России с прошедшим 10 августа в Мир РПЛ (1:0).

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2025, воскресенье. 20:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Сулейманов – 47'    
Удаления: нет / Майга – 11'
Fonbet Кубок России . Группа C. 2-й тур
14 августа 2025, четверг. 19:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
«Думаю, что это будет другая игра, чем в чемпионате. В чемпионате «Пари НН» не удалось показать хороший футбол из‑за удаления. И мы, в принципе, хорошо играли. Думаю, что они выйдут с боевым настроем. Мы к этому готовимся», — сказал Кучаев в эфире телеканала «Матч ТВ».

10 августа в домашней игре 4-го тура РПЛ «Ростов» переиграл «Пари НН» со счётом 1:0, с 11-й минуты жёлто-синие играли в большинстве после прямой красной карточки, полученной опорным хавбеком волжан Мамаду Майга за грубый фол против Константина Кучаева, единственный гол забил на 47-й минуте нападающий Тимур Сулейманов. 14 августа клубы сыграют в Саранске в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России, который формально будет домашним для нижегородцев.

Календарь Кубка России
Турнирная таблица Кубка России

Видео: «Ростов» празднует выход в Суперфинал Кубка России

