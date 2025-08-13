Хавбек «Ростова» Кучаев — после победы в РПЛ: в Кубке России с «Пари НН» будет другая игра

Полузащитник «Ростова» Константин Кучаев сравнил предстоящий 14 августа матч с «Пари НН» в Фонбет Кубке России с прошедшим 10 августа в Мир РПЛ (1:0).

«Думаю, что это будет другая игра, чем в чемпионате. В чемпионате «Пари НН» не удалось показать хороший футбол из‑за удаления. И мы, в принципе, хорошо играли. Думаю, что они выйдут с боевым настроем. Мы к этому готовимся», — сказал Кучаев в эфире телеканала «Матч ТВ».

10 августа в домашней игре 4-го тура РПЛ «Ростов» переиграл «Пари НН» со счётом 1:0, с 11-й минуты жёлто-синие играли в большинстве после прямой красной карточки, полученной опорным хавбеком волжан Мамаду Майга за грубый фол против Константина Кучаева, единственный гол забил на 47-й минуте нападающий Тимур Сулейманов. 14 августа клубы сыграют в Саранске в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России, который формально будет домашним для нижегородцев.

