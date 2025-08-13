Скидки
«Это выбор тренера». Мендеш высказался об исключении Доннаруммы из заявки «ПСЖ»

Левый защитник «ПСЖ» и сборной Португалии Нуну Мендеш высказался об исключении итальянского голкипера команды Джанлуиджи Доннаруммы из заявки команды на матч Суперкубка УЕФА с «Тоттенхэмом», который состоится 13 августа.

«Это выбор тренера, мы делаем свою работу и тренируемся. Мы делаем всё, чтобы попасть в заявку. Тренер выбирает игроков, которых считает готовыми к матчу. Я делаю свою работу, и, как и команда, готов к Суперкубку УЕФА», — приводит слова Мендеша издание RMC Sport.

Напомним, после решения Луиса Энрике не вызывать Доннарумму на Суперкубок УЕФА 26-летний итальянец объявил об уходе из команды.

«Люди приходят и уходят». Капитан «ПСЖ» Маркиньос отреагировал на уход Доннаруммы

