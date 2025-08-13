Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Краснодар. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно отношение Гвардиолы к возможному трансферу Родриго из «Реала» в «Ман Сити»

Стало известно отношение Гвардиолы к возможному трансферу Родриго из «Реала» в «Ман Сити»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола является большим поклонником бразильского вингера «Реала» Родриго Гоэса и продвигает вариант с его переходом. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

По информации источника, «Манчестер Сити» рассматривает кандидатуру Родриго на случай ухода крайнего нападающего Савио, которым активно интересуется «Тоттенхэм».

Ранее сообщалось, что «сливочные» не будут препятствовать уходу игрока, если он этого захочет. Отмечается, что «Реал» запросит за Родриго около € 100 млн.

В прошедшем сезоне 24‑летний бразилец появился на поле в 54 матчах во всех турнирах, в которых забил 14 мячей и отдал 11 результативных передач. Срок действия его текущего контракта с клубом истекает летом 2028 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 90 млн.

Материалы по теме
«Ман Сити» может подписать вингера «Реала» Родриго после ухода Грилиша и Савио — Романо

Почему «Реал Мадрид» — лучший клуб XX века:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android