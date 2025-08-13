Стало известно отношение Гвардиолы к возможному трансферу Родриго из «Реала» в «Ман Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола является большим поклонником бразильского вингера «Реала» Родриго Гоэса и продвигает вариант с его переходом. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

По информации источника, «Манчестер Сити» рассматривает кандидатуру Родриго на случай ухода крайнего нападающего Савио, которым активно интересуется «Тоттенхэм».

Ранее сообщалось, что «сливочные» не будут препятствовать уходу игрока, если он этого захочет. Отмечается, что «Реал» запросит за Родриго около € 100 млн.

В прошедшем сезоне 24‑летний бразилец появился на поле в 54 матчах во всех турнирах, в которых забил 14 мячей и отдал 11 результативных передач. Срок действия его текущего контракта с клубом истекает летом 2028 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 90 млн.

Почему «Реал Мадрид» — лучший клуб XX века: