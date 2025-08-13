Скидки
Динамо М — Краснодар. Прямая трансляция
Названа ориентировочная стоимость кольца с бриллиантом, которое Роналду подарил Джорджине

Названа ориентировочная стоимость кольца с бриллиантом, которое Роналду подарил Джорджине
40-летний нападающий сборной Португалии и саудовского «Аль‑Насра» Криштиану Роналду подарил своей возлюбленной Джорджине Родригес обручальное кольцо, оценённое в $ 5 млн, сообщает британское издание The Sun со ссылкой на People.

По словам управляющего директора лондонского ювелирного дома 77 Diamonds Тобиаса Корминда, по размеру украшение сопоставимо со знаменитым бриллиантом Тейлор‑Бёртон — грушевидным камнем весом 69,42 карата, подаренным Элизабет Тейлор Ричардом Бёртоном. Корминд называет стоимость кольца — примерно $ 5 млн.

Ранее в СМИ появились сведения, что пара могла тайно пожениться. Поводом для слухов стали публикации Джорджины в соцсетях с какого‑то мероприятия, где она была в белом платье с цветочным рисунком, а на её пальце подписчики заметили кольцо. Напомним: Родригес и Роналду вместе с 2016 года, у них пятеро детей.

