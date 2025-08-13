Тренер вратарей сборной России Кафанов ответил, кто сейчас первый номер в команде

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов назвал основного голкипера национальной команды.

«Матвей Сафонов. У нас есть основная обойма: Максименко, Агкацев, Латышонок, Лунёв, Митрюшкин. И в запасной обойме пять-шесть вратарей»,— сказал Кафанов в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Марией Куцубеевой и Егором Кабаком.

26-летний российский голкипер Матвей Сафонов в июне 2024 года перешёл из «Краснодара», воспитанником клубной академии которого является, во французский «ПСЖ». Сумма трансферной компенсации за Сафонова со стороны парижан составила € 20 млн, по данным портала Transfermarkt. В составе французского клуба Матвей провёл 17 матчей во всех турнирах, пропустил в них 13 голов, семь игр голкипер завершил «на ноль».

