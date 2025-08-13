Сафонов и Забарный провели первую совместную тренировку в «ПСЖ»

Новичок «Пари Сен-Жермен» защитник Илья Забарный провёл первую совместную тренировку с российским голкипером парижан Матвеем Сафоновым.

Сегодня, 13 августа, состоится матч Суперкубка УЕФА — 2025, в котором победитель Лиги чемпионов «ПСЖ» сыграет с обладателем Лиги Европы «Тоттенхэмом». Игра пройдёт в Удине (Италия) на стадионе «Блюэнерджи». Сафонов попал в заявку французского гранда на встречу, а завершивший свой переход Забарный поедет с командой в качестве зрителя.

Напомним, накануне Илья подписал с клубом контракт на пять лет. По данным СМИ, «ПСЖ» оформил трансфер Забарного за сумму € 63 млн. Ещё € 3 млн могут быть получены «Борнмутом» в качестве бонусов. Сафонов перебрался в стан парижан минувшим летом за € 20 млн.

