Главный тренер «Динамо» Мх Биджиев оценил старт сезона для команды

Главный тренер «Динамо» Мх Биджиев оценил старт сезона для команды
Комментарии

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев оценил старт команды в сезоне-2025/2026. Команда находится на 10-м месте в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. За четыре тура у команды одна победа, две ничьих и одно поражение.

«Правильно говорят, что после выхода в Премьер-лигу второй сезон сложнее, чем первый. Мы это прекрасно понимали, готовились. Но чемпионат только начался. Пока рано оценивать, как мы стартовали. Конечно, хочется большего. Комплектация команды продолжается, всё должно быть нормально. У нас будут трансферы на вход», — сказал Биджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

