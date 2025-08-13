«ПСЖ» — «Тоттенхэм»: история противостояний команд перед матчем за Суперкубок УЕФА

Сегодня, 13 августа, состоится матч за Суперкубок УЕФА, в котором сыграют победители Лиги чемпионов и Лиги Европы — «ПСЖ» и «Тоттенхэм». Игра пройдёт на стадионе «Блюэнерджи» в Удине, Италия. В качестве главного арбитра встречи выступит Жоау Педру Пиньейру из Португалии. Начало — в 22:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с историей противостояния команд.

Суммарно «Тоттенхэм» и «ПСЖ» провели только одну встречу между собой. В рамках товарищеского турнира «Международный кубок чемпионов» в 2017 году парижане уступили «шпорам» со счётом 2:4.

Напомним, в прошлом году Суперкубок УЕФА выиграл мадридский «Реал». В финале одноматчевого турнира «сливочные» обыграли итальянскую «Аталанту» со счётом 2:0.