«ПСЖ» — «Тоттенхэм»: текстовая трансляция матча за Суперкубок УЕФА начнётся в 22:00 мск

Сегодня, 13 августа, состоится матч за Суперкубок УЕФА, в котором сыграют победители Лиги чемпионов и Лиги Европы «ПСЖ» и «Тоттенхэм». Игра пройдёт на стадионе «Блюэнерджи» в Удине, Италия. В качестве главного арбитра встречи выступит Жоау Педру Пиньейру из Португалии. Начало — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Напомним, в прошлом году Суперкубок УЕФА выиграл мадридский «Реал». В финале одноматчевого турнира «сливочные» обыграли итальянскую «Аталанту» со счётом 2:0.

Отметим, что «Реал» является командой с наибольшим количеством побед в Суперкубке УЕФА. На счету мадридцев шесть побед.