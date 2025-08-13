Экс-тренер вратарей «Ростова» Кафанов раскрыл причины ухода из клуба

Бывший старший тренер «Ростова» Виталий Кафанов, который курировал в том числе работу с вратарями жёлто-синих, рассказал, почему принял решение покинуть донской клуб и почему не сделал этого ранее.

«Решение уйти действительно зрело, пришло не сразу. Наверное, уже в прошлом году готов был отдохнуть. Но так получалось: уходят Серёжа Песьяков, Никита Медведев. У нас где-то неделя до начала сезона, а нет ни одного вратаря. Потом появилось трое, но на всех где-то восемь-девять матчей в Премьер-Лиге. Такой ситуации никогда не было, всегда был хотя бы один опытный вратарь, у которого за спиной 50-100 игр, а то и больше. Понять, кто будет первым, можно было лишь через игры. Слава богу, когда ошибался Рустам Ятимов, мы очков не теряли. Но это всё равно тревожный сигнал для тренера. Тогда не имел права уходить, точно это понимал.

Но потом в ноябрьском матче с «Динамо» Рустам получил награду лучшему игроку, затем такую же со «Спартаком» и очень хорошо доиграл все матчи до Суперфинала Кубка. К тому же стал сильнее Одоевский – из Данечки может получиться очень хороший вратарь. Сказал руководству: «У вас есть два хороших вратаря, могу спокойно уходить». Просто нужно было отдохнуть, считаю, что сделал правильно», — сказал Кафанов в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Марией Куцубеевой и Егором Кабаком.

В качестве тренера вратарей, тренера и старшего тренера Виталий Кафанов работал в «Ростове» с декабря 2014 года по июнь 2017 года и с марта 2019 года по июнь 2025 года.

Полное интервью с Виталием Кафановым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

Видео: «Ростов» празднует выход в Суперфинал Кубка России