Пари Сен-Жермен — Тоттенхэм Хотспур. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Кафанов: запретил Ятимову играть в карты, пока не получит приз лучшего игрока

Кафанов: запретил Ятимову играть в карты, пока не получит приз лучшего игрока
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о голкипере «Ростова» Рустаме Ятимове. Ранее Кафонов работал с Ятимовым в донском клубе.

«Для начала запретил ему играть в карты. Сказал, что, как только получит приз лучшего игрока матча, может вернуться за игральный стол. В матче с «Динамо» получил статуэтку — не успел с призом зайти в раздевалку, как ребята закричали: «Рустам возвращается!» Рустам сказал, что больше в карты играть не будет. Хотя как тренер не имел права ему запретить, если бы он захотел, потому что дал слово.

Потом вернулся к варианту, который пробовал много лет назад с Сосланом Джанаевым. Вечером перед матчем он прописывал на листочке все игровые ситуации, которые могут быть в матче, и как он должен в них действовать. Возможно, это совпадение, но перед матчем с «Динамо» Рустам написал такой листочек, через три дня мы повторили это перед игрой со «Спартаком» на Кубок, где он вновь был признан лучшим игроком матча. До финального матча он продолжал всегда так готовиться», — сказал Кафанов в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Марией Куцубеевой и Егором Кабаком.

