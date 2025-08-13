Расписание матчей Кубка России — 2025/2026 по футболу на 13 августа

Сегодня, 13 августа, продолжится 2-й тур группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. В рамках игрового дня состоятся четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Кубка России 13 августа (время — московское):

16:15. «Оренбург» — «Ахмат»;

18:30. «Локомотив» — «Балтика»;

18:30. «Сочи» — «Крылья Советов»;

20:45. «Динамо» Москва — «Краснодар».

Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы обыграли «Ростов» (0:0, 4:3 пен.). Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны, победив «Краснодар» (1:0).