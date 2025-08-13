Кафанов: перед игрой «Рубина» с «Барселоной» Рыжикову приснилось, что нам семь забили

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов вспомнил об игре Лиги чемпионов между «Рубином» и «Барселоной» (2:1) в 2009 году.

«Давайте начнём с жеребьёвки. Смотрим жеребьёвку по телевизору, все говорят: «Только не «Барселона», только не «Барселона». А Курбан Бердыев сидит: «Только бы «Барселона». Его кто-то спрашивает: «Курбан, ты чего?» Бердыев отвечает: «Я хочу посмотреть и понять, в чём они самые сильные. Другие тоже сильные, но эти — самые. Хочу с ними сыграть».

У нас игра 20 октября. А перед этим, 16-го числа, мы играли в чемпионате. Бердыев сказал, что до 16-го числа о «Барселоне» не думаем. Мы шли на второе чемпионство, поэтому каждая игра была важна. На следующий день после игры Курбан собирает всех на базе и говорит: «У нас три дня. Вы должны понять, что нас ждёт. Мы будем обороняться всю игру. Отнимем мяч — через пять секунд его заберут, и мы будем снова отнимать. Вы должны быть готовы, что 90 минут мы будем отнимать мяч». Готовили развороты при стенке, перехваты, страховку.

Садимся вечером смотреть последний матч «Барселоны» перед встречей с нами. Это игра с «Реалом» — 5:0. И мы туда едем. Понятно, о чём думаешь? Значит, будет семь-восемь? Пересматривал ту игру несколько раз — настолько чётко ребята работали. Просто фантастика! «Барса» тогда громила вообще всех. Страх, с одной стороны, был. Серёга Рыжиков утром говорил: «Мне приснилось, что нам семь забили». Но мне хотелось проверить, на что наш вратарь готов с такой командой. Мне были интересно, чего мы стоим на таком уровне. Понятно, что боженька тоже помог», — сказал Кафанов в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Марией Куцубеевой и Егором Кабаком.