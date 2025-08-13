Тренер вратарей сборной России: осталась мечта попасть на чемпионат Европы или мира

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов заявил, что мечтает попасть на чемпионат Европы или мира с национальной командой.

— Вы верите, что Россия вернётся на международную арену в обозримом будущем?

— Верю. Жду этого. Тогда мы прошли непростой путь с Валерием Георгиевичем. Одно поражение в Хорватии на последних минутах, но в остальном мы выполнили задачу. Были уверены, что два матча с Польшей и Швецией/Чехией в Москве с помощью наших болельщиков мы вырвем. Осталась мечта попасть со сборной на чемпионат Европы или мира, — сказал Кафанов в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Марией Куцубеевой и Егором Кабаком.

С февраля 2022 года сборная России отстранена от международных турниров по политическим причинам решениями руководства УЕФА и ФИФА и имеет возможность проводить только товарищеские матчи.