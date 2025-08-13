Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Тоттенхэм Хотспур. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер вратарей сборной России: осталась мечта попасть на чемпионат Европы или мира

Тренер вратарей сборной России: осталась мечта попасть на чемпионат Европы или мира
,
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов заявил, что мечтает попасть на чемпионат Европы или мира с национальной командой.

— Вы верите, что Россия вернётся на международную арену в обозримом будущем?
— Верю. Жду этого. Тогда мы прошли непростой путь с Валерием Георгиевичем. Одно поражение в Хорватии на последних минутах, но в остальном мы выполнили задачу. Были уверены, что два матча с Польшей и Швецией/Чехией в Москве с помощью наших болельщиков мы вырвем. Осталась мечта попасть со сборной на чемпионат Европы или мира, — сказал Кафанов в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Марией Куцубеевой и Егором Кабаком.

С февраля 2022 года сборная России отстранена от международных турниров по политическим причинам решениями руководства УЕФА и ФИФА и имеет возможность проводить только товарищеские матчи.

Материалы по теме
«Перед «Барсой» Рыжикову приснилось, что пропустим семь». Главный по вратарям в сборной
Эксклюзив
«Перед «Барсой» Рыжикову приснилось, что пропустим семь». Главный по вратарям в сборной
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android