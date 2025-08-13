Виталий Кафанов раскрыл секрет успеха «Рубина» золотых времён

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов раскрыл секрет успеха казанского «Рубина» золотых времён. «Рубин» дважды выигрывал чемпионат России — в 2008 и 2009 годах.

«Секрет команды и секрет успеха — разные вещи. Секрет команды — Курбан Бердыев, который собрал и сделал эту команду. Если говорить о секрете успеха, тут есть ещё составляющие. Это три человека — Минтимер Шарипович Шаймиев, Курбан Бердыев и Сергей Семак. Два чемпионства — эти три человека. Конечно, в основе и Камиль Исхаков, который собирал команду с Первой лиги. Можно сказать, что это его детище.

Не знаю, что было бы, если бы не Минтимер Шарипович. Если говорить про чемпионский год, очень вовремя пригласили Серёжу Семака. Это человек, который всех объединил. Команда была хорошая, но я не представляю, как без него мы бы выступили. До сих пор помню один момент», — сказал Кафанов в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Марией Куцубеевой и Егором Кабаком.