Футбол Новости

Шамиль Газизов: не думаю, что Махачкала вчера «казнила» Станковича

Шамиль Газизов: не думаю, что Махачкала вчера «казнила» Станковича
Комментарии

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов прокомментировал победу команды в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России со «Спартаком». Основное время встречи завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти сильнее оказалась команда из Махачкалы — 4:3. После этого поражения «Спартака» активизировались разговоры о возможном увольнении главного тренера Деяна Станковича.

Fonbet Кубок России . Группа C. 2-й тур
12 августа 2025, вторник. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
3 : 4
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Агаларов – 87'     1:1 Литвинов – 90+5'    

«Я не думаю, что Махачкала вчера «казнила» Станковича. Самое главное, что мы обыграли «Спартак», заработали деньги и набрали хорошие очки. И пока лидируем в своей группе — это важно», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

