Шамиль Газизов: не думаю, что Махачкала вчера «казнила» Станковича

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов прокомментировал победу команды в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России со «Спартаком». Основное время встречи завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти сильнее оказалась команда из Махачкалы — 4:3. После этого поражения «Спартака» активизировались разговоры о возможном увольнении главного тренера Деяна Станковича.

«Я не думаю, что Махачкала вчера «казнила» Станковича. Самое главное, что мы обыграли «Спартак», заработали деньги и набрали хорошие очки. И пока лидируем в своей группе — это важно», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.