Кафанов: мало кто верил, что Никита Медведев может вернуться в большой футбол

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о голкипере «Пари НН» Никите Медведеве, с которым он ранее работал в «Ростове».

«Никите удалось поставить рекорд, который держался 18 лет. Думаю, что теперь его ещё не скоро побьют и вообще вряд ли он будет побит. После этого получил хорошее предложение в «Локомотиве» — контракт на пять лет, но за это время сыграл всего два матча. Потом Серёжа Козко его взял в «Рубин», и Никита попытался что-то изменить, но и там карьера не удалась. Когда «Рубин» вылетел в Первую лигу, Никита позвонил и сказал, что хочет вернуться в «Ростов».

Приезжает, начинает тренироваться, играть на Кубок, получает травму и после операции выбывает на восемь месяцев. Мало кто верил, что он может вернуться в большой футбол. А он вернулся и сыграл в тот год 17 игр. На следующий год пришёл в «Пари НН», где стал основным вратарём, лидером команды и отыграл практически весь сезон. Был период в конце сезона, когда у него накопилась психологическая усталость, но он смог с этим справиться и достойно закончил сезон», — сказал Кафанов в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Марией Куцубеевой и Егором Кабаком.