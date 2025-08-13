Скидки
Пари Сен-Жермен — Тоттенхэм Хотспур. Прямая трансляция
Экс-тренер «Ростова» Кафанов объяснил обилие ошибок у Ятимова в первые месяцы в России

Экс-тренер «Ростова» Кафанов объяснил обилие ошибок у Ятимова в первые месяцы в России
Бывший тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов высказался о голкипере донской команды Рустаме Ятимове.

«У него не сразу всё пошло гладко — слишком велика была разница чемпионатов Таджикистана и России. На первых парах у него многое не получалось. В первых играх было допущено много ошибок, которые, слава богу, не привели к потере очков на этом этапе. Было понятно, что предстоит большая работа, — Рустам тоже это понимал. Засучив рукава, мы взялись за дело.

Как для тренера, для меня это был первый опыт, когда все три вратаря, включая Одоевского и Ханкича, не имели опыта выступления в Премьер-Лиге. Если быть точным, у них было девять матчей на троих. До сезона оставалось меньше месяца, надо было определить, кто первый, а кто третий.

После первых неудачных матчей Рустама пришлось посадить на лавку и дать шанс Одоевскому. До момента, пока Даня не получил травму, а это девять матчей, он довольно неплохо справлялся со своими обязанностями, была всего одна голевая ошибка в матче со «Спартаком», и он уже практически стал первым вратарём для «Ростова» на тот период. За это время у Рустама было время проанализировать все ошибки, которые были до этого. Он съездил в сборную Таджикистана, немного отдохнул и с первого ноября в матче с «Динамо» вернулся в основной состав и уже не отдавал это место до конца сезона. Этот период был очень важен для меня как для тренера», — сказал Кафанов в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Марией Куцубеевой и Егором Кабаком.

Новости. Футбол
Все новости RSS

